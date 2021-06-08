نقيب المحامين دعا لاستقلالية القضاء: لإنتفاضة كبرى لا هوادة فيها

نظم مجلس نقابة المحامين في بيروت لقاء عاما للمحامين الثلاثاء أثناء إضرابهم المستمر منذ أكثر من عشرة أيام، في قاعة الخطى الضائعة، في قصر العدل في بيروت، تخلله نداء أطلقه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، كما تخلله وضع مجلس النقابة لإكليل من الزهر على نصب القضاة الشهداء الأربعة والوقوف دقيقة صمت “إجلالا لأرواحهم الخالدة”.

وقال النقيب خلف في ندائه “طفح الكيل، طفح الكيل من قضاء يخاف القوي ويمارس القوة على الضعيف، طفح الكيل من قضاء مسخر مطواع مسير، طفح الكيل من قضاء متشاوف متعال مكابر، طفح الكيل من قضاء غير فاعل غير منتج وغير حر، طفح الكيل من قضاء يصرف النفوذ ويذهب الى حد مخالفة القوانين، طفح الكيل من تقويض القضاء بالمحاباة والمصالح، طفح الكيل من قضاء اسقط استقلاليته مقابل مراكز طائفية ومذهبية”، وأضاف “اياكم التطاول على المحاميات والمحامين، اياكم تجاهل مطالب نقابة المحامين في بيروت، اياكم التعرض لكرامة المحامين والمس برسالتهم والحد من دخولهم قصور العدل، اياكم تخطي الأصول”.

وأكد خلف “حاولتم اسقاط الجناح الذي يسمو بكم الى اعلى، فسقطتم من علو في حفرة التناحر والتجاذب والانقسام، حاولتم تغطية ضعف ابتعادكم عن استقلاليتكم فتماهيتم مع من يحاول إسقاطكم، اسقطتم السلطان المعطى لكم واحتفظتم بالسلطة البائسة الفاشلة، عودوا عن تجاوزاتكم وأخطائكم الآن”.

ولفت خلف الى انه “حين تحول أروقة قصور العدل والمحاكم العسكرية الى مذبحة لإستقلالية القضاء، حين تكرس أساليب الدولة البوليسية الأمنية، حين تعود لغة الإنتقام وإستيفاء الحق بالذات وشريعة الغاب وعدالة القبائل، حينها لا يعود من مكان لتسويات قاتلة، حينها تضحى مسؤوليتنا الأخلاقية أن نكرس إنتفاضة كبرى لا هوادة فيها على من يصمم على تدمير الهيكل على رؤوسنا، رؤوسنا جميعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام