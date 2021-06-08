القمر يختفي من السماء في ’ظاهرة نادرة’ يوم الخميس المقبل

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن القمر سيختفي من السماء هذا الأسبوع تزامنا مع ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس.

وأوضح الخبير، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه وفقا لحسابات المعهد تشهد الشمس كسوفا حلقيا يوم الخميس المقبل، والذي يتزامن مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، حسبما نقلت “بوابة الأهرام”.

كما أوضح، أنه في ذلك اليوم وتزامنا مع هذه الظاهرة “سيشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل”، على حد قوله.

يقع الكسوف الحلقي للشمس عندما يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض، وحينها لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل، وينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي.

لن يكون هذا الكسوف مرئيا في المنطقة العربية برمتها، فيما يمكن مشاهدته خلال جميع مراحله شمالي كندا وأقصى الشمال الشرقي لروسيا وغرين لاند.

من المتوقع أن يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و59 دقيقة، وعند ذروته سيغطي قرص القمر 94% تقريبا من كامل قرص الشمس. من المتوقع حدوث الكسوف الحلقي التالي في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023.

المصدر: سبوتنيك