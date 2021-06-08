حمدوك يجدد التأكيد على رفض السودان للملء أحادي الجانب لسد النهضة الإثيوبي

جدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رفض السودان للملء أحادي الجانب لسد النهضة، الإثيوبي دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وتطرق عبد الله حمدوك خلال إشرافه على اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، للتهديد المباشر الذي يشكله الملء الأحادي للسد على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.

وأكد الاجتماع على خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري لاستخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.

وجدد الاجتماع تمسك الخرطوم وإيمانها بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية مستهدية بالتجارب الإفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأخرى في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.

وقررت اللجنة العليا لسد النهضة عقد الاجتماع القادم بخزان الرصيرص خلال الفترة القادمة.

المصدر: سونا