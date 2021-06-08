احتجاجات منددة بزيارة كامالا هاريس في غواتيمالا

استقبلت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في غواتيمالا باحتجاجات منددة بزيارتها، حيث طالبها المحتجون بـ”الاهتمام بشؤونها الخاصة والعودة إلى دارها”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إنه بينما كانت نائبة الرئيس تستقل موكبها من Palacio Nacional de la Cultura، رصد الصحفيون مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب يقولون: “كامالا فاز ترامب” و”كمالا اهتمي بشؤونك الخاصة”.

وبدأت هاريس اجتماعها مع رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي بملاحظات سريعة حيث قالت: “لقد كنت أتطلع بشدة لهذه الرحلة. أجرينا العديد من المحادثات الهاتفية، لكن من الجيد رؤيتك شخصيا. أنا فخورة جدا بأن هذه هي رحلتي الخارجية الأولى بصفتي نائبة للرئيس” الأمريكي.

المصدر: وكالة رويترز