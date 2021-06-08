البيت الأبيض: بايدن وأردوغان يبحثان الخلافات بين البلدين الأسبوع المقبل

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيبحث خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع المقبل، سبل معالجة “الخلافات الكبيرة” بين البلدين.

وقال في إفادة صحفية إن “جدول الأعمال الموسع” للمباحثات سيتطرق إلى الوضع في شرق البحر المتوسط وسوريا وإيران وكذلك الدور الذي ستلعبه تركيا في أفغانستان مع انسحاب الولايات المتحدة من هناك.

وأشار إلى أن الاجتماع المقرر عقده في 14 يونيو على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل سـ”يستعرض العلاقات بين البلدين ويبحث كيفية معالجة الولايات المتحدة وتركيا بعض “الخلافات الكبيرة حول القيم و حقوق الإنسان وقضايا أخرى”.

وأضاف “يعرف الرئيس بايدن أردوغان جيدا، فقد أمضى الرجلان وقتا طويلا معا، وأعتقد أنهما يتطلعان إلى فرصة لمراجعة العلاقة بكامل جوانبها”.

المصدر: وكالة رويترز