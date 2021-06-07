الاتحاد العمالي وجمعية الصناعيين: لحكومة إنقاذ سريعا وإعادة النظر بوضع النظام المصرفي وإطلاق أوسع حوار اقتصادي

استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع أعضاء هيئة المكتب في مقر الاتحاد اليوم، وفدا من جمعية الصناعيين ممثلا بالدكتورين أحمد جابر ومنير البساط.

وأفاد بيان للاتحاد أن “النقاش والاتفاق تركزا على الأمور الأربعة الآتية:

1- الدعوة إلى الإسراع في تأليف حكومة إنقاذ وطني واقتصادي ورفض أي مبرر للعرقلة من أي جهة أتت.

2- البدء بإجراء الإصلاحات الأساسية والتدقيق الجنائي وكل ما يؤدي إلى قيام دولة القانون والمواطنة.

3- إعادة النظر في وضع النظام المصرفي بما يؤمن حفظ حقوق جميع المودعين والمشاركة في الاقتصاد الوطني الحقيقي بدعم الصناعة والزراعة والقطاعات المنتجة.

4- إطلاق أوسع حوار اجتماعي واقتصادي يضم مختلف أطراف الإنتاج وتوسيعه ليشمل الفئات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت إلى أن “الطرفين اتفقا على استمرار التواصل والبحث عن حلول لمكافحة المسائل المشتركة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام