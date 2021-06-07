1893 مهمة في أسبوع للهيئة الصحية الاسلامية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في لبنان في بيان الاثنين أن “مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 1893 خدمة ومهمة مختلفة من 1 حتى 7 حزيران”.

وتوزعت على الشكل:

– 49 خدمات نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز حالة وفاة (1) بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 66 خدمة نقل حالات وفاة أخرى.

– 28 خدمات تعقيم.

– 857 خدمة تدخل إسعافي منزلي.

– 354 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– تنظيم 213 نشاطا توعويا.

– مواكبة إسعافية لـ 15 نشاط.

– إعارة 208 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر عكازات، أوكسيميتر وغيرها.

– إطفاء 99 حريقًا.

– تنفيذ 3 عمليات إنقاذ.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

وذكر البيان أن “المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة كورونا منذ بدايتها حتى الآن 13830 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2304 متوفى بالفيروس من أصل 7763 في لبنان”، وتابع “كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2967 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة، فضلا عن 6902 مهمة توعوية وإرشادية و 56498 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام