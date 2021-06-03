بريطانيا تضيف 7 دول إلى قائمة السفر الحمراء بسبب كورونا

أعلنت السلطات البريطانية الخميس أنها أضافت 7 دول من بينها 3 دول عربية إلى قائمة السفر الحمراء، بسبب جائحة كورونا.

وأشارت السلطات إلى أن “المملكة المتحدة أضافت 7 دول في المجموع إلى القائمة الحمراء (لم تسمها بعد)”، مؤكدة “عدم إضافة دول جديدة إلى وجهات القائمة الخضراء للسفر”.

وتضمنت القائمة الجديدة كلا من “مصر، والبحرين، والسودان، وأفغانستان، وسريلانكا وكوستاريكا، وأيضا ساحل العاج”، وشمل القرار أيضا، تحويل البرتغال من القائمة الخضراء إلى القائمة الحمراء.

وشددت السلطات البريطانية، على أن “جميع التغييرات في القوائم ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الـ8 من يونيو الجاري”.

وبموجب شروط حظر السفر، سيتم رفض دخول الزوار الدوليين الذين غادروا أو سافروا عبر هذه البلدان في الأيام العشرة السابقة من دخولهم إلى بريطانيا.

المصدر: روسيا اليوم