الوفاء للمقاومة: الأزمة المعيشية الضاغطة تحتاج إلى تداع جدي من كل المسؤولين

اكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن الأزمة المعيشية الضاغطة تحتاج إلى تداع جدي من كل المسؤولين وعلى رأسهم حكومة تصريف الأعمال ومصرف لبنان والجهات السياسية لتخفيف الضغوط

لافتة ان الجهود والمساعي التي تبذل لتسريع تشكيل الحكومة لا يصح أن تتوقف بأي حال.

ورأت ان نتائج معركة “سيف القدس” تتواصل وتسهم في تعقيد الأزمة الحكومية والأمنية داخل الكيان وتدفع الصهاينة نحو المزيد من الضياع.

واعتبرت الوفاء للمقاومة ان نتائج الانتخابات السورية تؤكد بشكل قاطع سقوط وخيبة التنظيمات الارهابية والدول الداعمة لها وتدل على عمق صلة الشعب بقيادت.