الوفاء للمقاومة: الأزمة المعيشية الضاغطة تحتاج إلى تداع جدي من كل المسؤولين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2021 - 17:34

الوفاء للمقاومة: الأزمة المعيشية الضاغطة تحتاج إلى تداع جدي من كل المسؤولين

منذ 10 mins 3 June، 2021
كتلة الوفاء للمقاومة
لبنان

اكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن الأزمة المعيشية الضاغطة تحتاج إلى تداع جدي من كل المسؤولين وعلى رأسهم حكومة تصريف الأعمال ومصرف لبنان والجهات السياسية لتخفيف الضغوط
لافتة ان الجهود والمساعي التي تبذل لتسريع تشكيل الحكومة لا يصح أن تتوقف بأي حال.

ورأت ان نتائج  معركة “سيف القدس” تتواصل وتسهم في تعقيد الأزمة الحكومية والأمنية داخل الكيان وتدفع الصهاينة نحو المزيد من الضياع.

واعتبرت الوفاء للمقاومة ان نتائج الانتخابات السورية تؤكد بشكل قاطع سقوط وخيبة التنظيمات الارهابية والدول الداعمة لها وتدل على عمق صلة الشعب بقيادت.

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