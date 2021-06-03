ما الفترة الزمنية التي يحتاجها التطعيم لبدء حماية الجسم من كورونا؟

تظهر التجارب السريرية أن الحماية من لقاح كورونا تكون أمثل بعد أسبوعين من تلقى الجرعة الثانية، وهذا يعنى أنه يحمى بشكل كامل من المرض الشديد والموت لدى الأشخاص الأصحاء، كما يقلل بشكل كبير من احتمالية ظهور أعراض COVID-19.

وذكر تقرير موقع theconversation فى حالة الإصابة بالعدوى فإن اللقاح يقلل من كمية الفيروس، وتشير الدلائل إلى أن هذا يقلل من احتمالية نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين.

ماذا عن جرعة واحدة من شركة فايزر؟

تم تصميم التجارب السريرية للقاح Pfizer لاختبار فاعلية اللقاح بعد أكثر من أسبوع من الجرعة الثانية، ومع ذلك قدمت هذه التجارب أيضًا الإشارات الأولى إلى أن جرعة واحدة يمكن أن توفر بعض الحماية في وقت مبكر يصل إلى 12 يومًا بعد ذلك.

وقال التقرير إن جرعة واحدة من لقاح فايزر فعالة للغاية لمنع الحاجة لدخول المستشفى بعد أربعة أسابيع من التطعيم، كما أنها فعالة بين 50% و 90% فى منع العدوى.

ماذا عن جرعة واحدة من AstraZeneca؟

تم تطوير لقاح AstraZeneca في البداية كلقاح بجرعة واحدة ، ويقدر أن له فاعلية بنسبة 76% ضد المرض في التجارب السريرية، وقد تم تعديل هذه التجارب لاحقًا لتشمل جرعة ثانية، عندما أظهر عمل آخر أن جرعتين أدتا إلى زيادة كبيرة في مستويات الأجسام المضادة لدى المتطوعين.

وأظهرت البيانات، لم تتم مراجعتها، أن جرعة واحدة من أسترازينيكا فعالة بنسبة 65% فى الحماية من العدوى، و50% فعالة فى الحد من نقل الفيروس إذا أصيبوا.

ما الذي يستغرق وقتا طويلا؟

على الرغم من الاختلافات في لقاحات mRNA مثل Pfizer ولقاحات ناقلات الفيروس مثل AstraZeneca ، فإن كليهما يستغرق وقتًا متشابهًا لتوليد استجابات الأجسام المضادة، فبعد جرعة واحدة من AstraZeneca ، يمكن اكتشاف الأجسام المضادة بعد 14 يومًا وزيادة أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن لماذا يستغرق ظهور هذه الاستجابات وقتًا؟ عندما تتبع الباحثون استجابة الجسم المضاد للجرعة الأولى من اللقاح، وجدوا أن الجهاز المناعي يستغرق ما لا يقل عن عشرة أيام ليبدأ في صنع الأجسام المضادة التي يمكنها التعرف على بروتين فيروس كورونا (بروتين على سطح الفيروس يستخدمه لدخول خلايا الجسم).

يستغرق الأمر أيضًا أسبوعًا على الأقل حتى تبدأ الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المهمة في استجابتنا المناعية، في المقابل تنشط الجرعة الثانية جهاز المناعة بسرعة أكبر.

وفي غضون أسبوع من الجرعة الثانية تزداد مستويات الأجسام المضادة الخاصة بك بأكثر من عشر مرات، ما يوفر حماية أقوى وأطول أمداً من العدوى.

لذا فإن الجرعة الأولى من لقاح COVID تعمل على زيادة الاستجابة المناعية، لكن الجرعة الثانية ضرورية لضمان أن المناعة قوية ومتسقة من شخص لآخر وطويلة الأمد.

المصدر: وكالات