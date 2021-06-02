كتائب القسام تزف اثنين من مجاهديها ارتقوا اثناء تفكيك مخلفات الاحتلال

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الأربعاء، اثنين من مجاهديها ارتقوا أثناء تأديتهما واجبهما الجهادي وسط قطاع غزة .

وقالت الكتائب في بيان لها،إن:”المجاهدين أسامة فضل جنينة وأحمد زكي أبو حصيرة ارتقيا أثناء تأديتهما واجبهما الجهادي في تفكيك إحدى الذخائر من مخلفات الاحتلال خلال معركة سيف القدس”.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، اياد البزم في تصريح صحفي، استشهاد مواطنين اثر الانفجار الذي وقع داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة أثناء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال “الإسرائيلي”.

يشار الى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مواقع المقاومة بعشرات الغارات الكثيفة خلال العدوان الاخير على قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم