عراقجي يتوقع بحث تاريخ عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي خلال اجتماع فيينا

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه من المتوقع مناقشة تاريخ عودة جميع أطراف الاتفاق النووي إلى الاتفاق، خلال اجتماع اليوم بفيينا. وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء أنه “من المتوقع أن نبحث خلال اجتماع اليوم تاريخ عودة الأطراف إلى الاتفاق النووي”.

وأضاف أن “جميع الأطراف مجمعة على حل الخلافات ولدى الجميع اعتقاد أن جميع المشكلات العالقة يمكن حلها ولكن هناك جزئيات يجب بحثها وخاصة الأمور المرتبطة بالجانب الإيراني والذي يجب أن تتم مراعاتها بشكل دقيق”.

وتابع “سنعود لعواصمنا للتشاور بعد هذه الدورة من الاجتماع وبعدها سنعود لفيينا لإكمال المحادثات”.

المصدر: سبوتنيك