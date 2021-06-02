الرئيس بري تلقى رسالة من نظيره الباكستاني أكدت التنسيق البرلماني لمواجهة الممارسات الاسرائيلية المتمادية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2021 - 15:58

الرئيس بري تلقى رسالة من نظيره الباكستاني أكدت التنسيق البرلماني لمواجهة الممارسات الاسرائيلية المتمادية

منذ 54 mins 2 June، 2021
نبيه بري
لبنان

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من نظيره الباكستاني أسعد قيصر حول تمادي الممارسات الاسرائيلية العدوانية في حق الشعب الفلسطيني ومخططاته التهويدية التي تستهدف المقدسات في القدس الشريف والمسجد الاقصى وحي الشيخ جراح وسبل التعاون والتنسيق البرلماني لمواجهتها”.
ولفت الرئيس قيصر في رسالته الى “أن عدم إتخاذ خطوات لكبح جماح هذه الممارسات، سيعطي الكيان الاسرائيلي حيزا سياسيا لفرض أجندته”،آملا من “مختلف البرلمانات سيما الاتحاد البرلماني لمنظمة المؤتمر الاسلامي ورئيسه رفع الصوت أمام مختلف المنتديات البرلمانية الدولية والقارية، سيما برلمانات الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن للضغط عليها وحثها على وجوب التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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