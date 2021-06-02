لقاء يجمع الوفدين الايراني والروسي قبيل اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا

وفي سياق متصل، كان عراقجي قد استعرض خلال اجتماع ثلاثي مع الوفدين الصيني والروسي الاثنين الماضي، اخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات احياء الاتفاق النووي والتنسيق بين الدول الثلاث في هذا الاطار.

علما ان الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد مساء اليوم حسب توقيت طهران، بمشاركة ممثلين عن مجموعة دول 4+1 (الصين وروسيا والمانيا وروسيا وبريطانيا) وايران، في فندق “غراند اوتيل” بفيينا.