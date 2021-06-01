تقرير مصور | الاتصالات السياسية تنتظر الترجمات العملية

في ملف التأليف، مبادرة الرئيس بري مستمرة، واجتماعات داخلية للمستقبل ولبنان القوي.

بعد لقاءات الاثنين … لقاء عين التينة بين رئيس مجلس النوّاب نبيه بري والرئيس المكلّف، ولقاء البياضة بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والخليلين ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا …

يوم الثلاثاء، كان يوم المشاورات الدّاخلية … الرئيس الحريري مع كتلة المستقبل النيابية، والنائب باسيل مع تكتل لبنان القوي …

الرئيس الحريري وضع كتلته في أجواء الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، كما عرض أمامهم بالتفاصيل ما وصفها بالتسهيلات التي قدّمها طوال هذه الفترة من أجل تشكيل حكومة إنقاذ ضمن إطار الدستور وشروط المبادرة الفرنسية. أمّا النائب باسيل فأطلع تكتل لبنان القوي على المشاورات كما أطلع اللبنانيين على موقف التكتل من مستجدّات ملف التأليف.

بعد ابلاغ بيتهما الدّاخلي بمضمون لقاءات الاثنين، من المفترض أن يُطلع الحريري وباسيل أصحاب المبادرة وسعاة تقريب وجهات النظر بينهما نتائج مشاوراتهما الداخليّة .. وعليه وفق المصادر الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من اللقاءات والاتصالات لحل أزمة التأليف تحديدا عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصّتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف … ونتائجها ستحسم مصير التشكيل أايجابي كان أم سلبي.

المصدر: المنار