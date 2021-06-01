حزب الله: الوفاء لدماء الرئيس كرامي يكون بالحفاظ على خطه الوطني وإرثه السياسي ومحاكمة القتلة المجرمين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2021 - 20:10

حزب الله: الوفاء لدماء الرئيس كرامي يكون بالحفاظ على خطه الوطني وإرثه السياسي ومحاكمة القتلة المجرمين

منذ 35 mins 1 June، 2021
بيان حزب الله
لبنان

اعتبر حزب الله في بيان له مساء اليوم أن”ذكرى استشهاد الزعيم الوطني الكبير الرئيس رشيد كرامي تطل علينا  هذا العام ولبنان ‏يفتقد دوره الكبير بالحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، والتصدي للفتن ‏الداخلية والمؤامرات الخارجية”. ‏

واضاف البيان”إن حزب الله إذ يأمل أن يستلهم اللبنانيون سيرة الراحل الكبير ومواقفه الوحدوية ‏والبناءة في معالجات الملفات الكبرى التي تعصف بالوطن، يرى أن الوفاء لدمائه ‏الزكية يكون بالحفاظ على خطه الوطني وإرثه السياسي ومحاكمة القتلة المجرمين الذين ‏ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والمدانة مهما طال الزمن”. ‏

المصدر: العلاقات الاعلامية

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