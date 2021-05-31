“لقاء الاحزاب”: للإسراع بتشكيل الحكومة لمعالجة القضايا المعيشية والحياتية للناس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2021 - 20:32

“لقاء الاحزاب”: للإسراع بتشكيل الحكومة لمعالجة القضايا المعيشية والحياتية للناس

منذ 51 mins 31 May، 2021
علم لبنان
لبنان

طالب لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في لبنان “القوى السياسية بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بالاليات الدستورية والميثاقية التي تكفل تمثيل الجميع والذهاب لمعالجة القضايا المعيشية والحياتية للناس”.

وشدد اللقاء على “ضرورة صرف الإعتمادات اللازمة لتفريغ حمولة البواخر من الفيول والبنزين والمازوت، منعا لتكرار المشهد المذل، المتمثل بطوابير السيارات أمام محطات الوقود، وليصار إلى تشغيل البواخر ومعامل الكهرباء التي قد توفر كلفة الفاتورة الثانية على المواطن”.

من جهة ثانية، بارك اللقاء “للشعب الفلسطيني وشعوب الأمة المناضلة الإنتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية الباسلة على الصهاينة”.

وفي الذكرى الـ34 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، حيا اللقاء الشهيد الكبير، واستذكر “رجل الدولة الكبير في ذكراه”، مستنكرا “الأصوات النشاز التي تذكر تعمل على فك عرى الوحدة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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