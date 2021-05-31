وديع الخازن بذكرى استشهاد رشيد كرامي: كان مدرسة وطنية في جمع الصف وتوحيد الكلمة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2021 - 20:32

وديع الخازن بذكرى استشهاد رشيد كرامي: كان مدرسة وطنية في جمع الصف وتوحيد الكلمة

منذ 1 ساعة 31 May، 2021
وديع الخازن
لبنان

أجرى عميد المجلس العام الماروني في لبنان وديع الخازن الاثنين اتصالا بالنائب فيصل كرامي، مواسيا ومستذكرا مزايا الرئيس الشهيد رشيد كرامي.

وقال الخازن في الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد رشيد كرامي “إننا نتذكر الرئيس الراحل رشيد كرامي، ونقف بهيبة واحترام إجلالا لهذا الكبير الذي ترك بصمات دامغة وعلامات فارقة في تاريخ لبنان”، وتابع “كان مدرسة وطنية متميزة في جمع الصف وتوحيد الكلمة والتعالي عن التجاذبات السياسية”.

وأضاف الخازن “لن ينساه اللبنانيون الوطنيون، وسيبقى ماثلا في ذاكرتهم لما كان له من إنجازات وطنية وحرص دائم على العيش المشترك، وسعي دؤوب للحفاظ على عروبة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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