وديع الخازن بذكرى استشهاد رشيد كرامي: كان مدرسة وطنية في جمع الصف وتوحيد الكلمة

أجرى عميد المجلس العام الماروني في لبنان وديع الخازن الاثنين اتصالا بالنائب فيصل كرامي، مواسيا ومستذكرا مزايا الرئيس الشهيد رشيد كرامي.

وقال الخازن في الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد رشيد كرامي “إننا نتذكر الرئيس الراحل رشيد كرامي، ونقف بهيبة واحترام إجلالا لهذا الكبير الذي ترك بصمات دامغة وعلامات فارقة في تاريخ لبنان”، وتابع “كان مدرسة وطنية متميزة في جمع الصف وتوحيد الكلمة والتعالي عن التجاذبات السياسية”.

وأضاف الخازن “لن ينساه اللبنانيون الوطنيون، وسيبقى ماثلا في ذاكرتهم لما كان له من إنجازات وطنية وحرص دائم على العيش المشترك، وسعي دؤوب للحفاظ على عروبة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام