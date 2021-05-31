“الديمقراطية”: لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة بشكل كامل وإدخال أموال ومواد الإعمار

قال مسؤول المكتب الصحفي في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بقطاع غزة وسام زغبر عقب انتهاء الاجتماع بين الوفد الأمني المصري ووفود الفصائل الفلسطينية بغزة إنه “جرى بحث آلية إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من أبنية ومنازل ومنشآت وبنية تحتية خلال أحد عشر يوماً من العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي أدى لاستشهاد أكثر من 250 مواطناً وإصابة أكثر من 1900 آخرين”، وشدد على “ضرورة تشكيل مجلس وطني للإعمار من القوى والفصائل الفلسطينية والوزارات الحكومية المعنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية”.

ودعا زغبر إلى “رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل وإدخال أموال ومواد الإعمار بعيدا عن أية اشتراطات إسرائيلية”، وأوضح ان “مصر ستدعو لاجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة”، ولفت إلى أن “الوفد المصري وعد بتسهيلات للمسافرين من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ومنها السماح بسفر المدرجين وأصحاب الجوازات المصفرة”، وشدد على ان “معركة سيف القدس سورت أسوار القدس بالحقوق الوطنية لحماية القدس ووقف الاستيطان”، مؤكدا “رفض الجبهة لأية عملية سياسية للقضية الفلسطينية لا تضمن وقف الاستيطان والضم في المناطق الفلسطينية المحتلة”.

ودعا زغبر “لاستثمار انتصار المقاومة الفلسطينية بمعركة سيف القدس بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، واستعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام ومغادرة القيادة الفلسطينية لأوهام العودة للمفاوضات العبثية وفق شروط الرباعية الدولية وبالرعاية الأميركية المنفردة عملا بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي طوى صفحة اتفاق أوسلو وصفحة الرباعية الدولية”.

المصدر: بريد الموقع