عبد الهادي استقبل عبد الرحيم مراد مهنئا بانتصار المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2021 - 20:32

عبد الهادي استقبل عبد الرحيم مراد مهنئا بانتصار المقاومة

منذ 2 ساعة 31 May، 2021
مراد وحماس
لبنان

استقبل ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، على رأس وفد.

وقدم مراد التهنئة لقيادة حركة حماس بمناسبة انتصار المقاومة في معركة سيف القدس، مشيداً بأداء المقاومة البطولي وإنجازاتها في الميدان، مضيفاً أنّ ما حققته المقاومة يؤكد على صوابية خيار المقاومة في التعامل مع العدو الصهيوني الغاصب، كما دعا إلى ضرورة التمسك بالوحدة على قاعدة المقاومة حتى تحرير النصر الكامل.

بدوره، أكد عبد الهادي أن النصر الذي حققته المقاومة هو نصر لكل الأمة العربية والإسلامية، مطالباً إياها بذات الوقت إلى ضرورة القيام بمسؤولياتها تجاه القدس والأقصى ونبذ الخلافات وتركها جانباً، لصالح القضية المركزية لكل الأمة.

المصدر: موقع المنار

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