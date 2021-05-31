عماد حب الله زار الرئيس عون: سيتم توقيع عقد لتصنيع لقاح سبوتنيك في لبنان

أعلن وزير الصناعة عماد حب الله بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي استقبله في قصر بعبدا الاثنين أنه “سيتم خلال الاسبوع الثاني من الشهر المقبل، توقيع عقد لتصنيع لقاح سبوتنيك في لبنان من خلال شركة أروان للصناعات الدوائية”.

وأكد حب الله في حضور رئيس مجلس شركة “اروان” عبد الرزاق يوسف ونائبة رئيس الشركة الدكتورة رويدا دهام، انه “من خلال هذا العقد سيتم انتاج بين 30 و60 مليون لقاح سنويا بإمكانات وكفاءات عالية، على أن تبدأ الشركة بتصنيع هذا اللقاح فور وصول المواد الخام المستوردة من روسيا”.

وتناول اللقاء بين الرئيس عون وحب الله “أزمة انتاج الاسمنت وقضية تصدير الصناعات اللبنانية الى السعودية ودول الخليج والخطوات الواجب اعتمادها لمعالجة هاتين المسألتين”.

كما استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس في ضوء حالة الشغور التي يعاني منها بعد وفاة ثلاثة من أعضائه، إضافة الى قضايا قانونية ودستورية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام