نقابة أصحاب محطات المحروقات دانت الاعتداءات على المحطات: سبب الازمة مصرف لبنان

دانت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان في بيان الاحد “الاعتداءات المتواصلة على المحطات على مختلف الاراضي اللبنانية”.

واكدت النقابة أن “لا علاقة لنا كمحطات بهذه الازمة الحاصلة، لا سيما أننا كأصحاب محطات نقوم ببيع كامل الكمية الاسبوعية المسلمة لنا من قبل الشركات المستوردة وأن السبب خلف هذه الازمة يعود إلى عدم قدرة مصرف لبنان على فتح اعتمادات مصرفية كافية للشركات النفطية المستوردة لتغطية الاستهلاك المحلي للسوق اللبناني من مادتي الديزل والبنزين، وذلك بسبب أزمة الدولار، مما ينعكس سلبا على توافر هذه المواد في لبنان كافة ويؤدي الى شح فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام