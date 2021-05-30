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May 30 2021 - 22:04

العدو الاسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 30 May، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

دهست شرطة العدو الإسرائيلي الأحد الطفل الفلسطيني جواد عباسي (15 عاما) في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “ثلاثة عناصر من شرطة الاحتلال لاحقوا الطفل عباسي بمركبتهم، وقد كان يستقل دراجة هوائية قرب مفترق حي رأس العامود، ودعسوه بحجة رفعه علم فلسطين على الدراجة، ما أدى لإصابته بجروح في ساقيه”.

وأضافت المصادر أن “شرطة الاحتلال احتجزت الطفل عباسي لفترة من الوقت، قبل أن يتم نقله للعلاج”.

المصدر: فلسطين اليوم

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