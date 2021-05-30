الجيش اللبناني: لوعي حساسية المرحلة والابتعاد عن زجنا بشؤون السياسة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2021 - 20:02

الجيش اللبناني: لوعي حساسية المرحلة والابتعاد عن زجنا بشؤون السياسة

منذ 43 mins 30 May، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاحد “عمد أحد الإعلاميين إلى الإدلاء بمعلومات زعم فيها أن إحدى الدول طلبت من قائد الجيش تشكيل حكومة عسكرية وأورد مواقف أخرى تناولت المؤسسة العسكرية”.

وتابع البيان “يهم قيادة الجيش أن توضح أن كل ما ورد على لسان الإعلامي المذكور هو تحليلات لا تمت إلى الواقع بصلة”، واضاف “تشير القيادة إلى أن كل ما تقوم به خصوصا في هذه المرحلة ينطلق من أمرين أساسيين الأول هو حماية الاستقرار الأمني في البلاد، والثاني القيام بكل ما من شأنه تأمين المساعدات للجيش لتمكينه من أداء مهامه المتشعبة”.

ولفت البيان الى ان “القيادة تجدد تأكيدها بأن المؤسسة العسكرية التي تنفذ قرارات السلطة السياسية غير معنية على الإطلاق بكل ما ينشر من تحليلات ومزاعم خصوصا أن همها الأول والأوحد في هذه المرحلة هو تحصين الجيش ورفده بالإمكانات الضرورية لتجاوز هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان”، وتابع “تدعو قيادة الجيش الجميع إلى وعي حساسية المرحلة والابتعاد عن زج الجيش في شؤون السياسة التي لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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