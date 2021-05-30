البرازيل: اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية على حكومة بولسونارو

أفادت قناة “G1” الإخبارية البرازيلية، بقيام احتجاجات شعبية واسعة على سياسة رئيس البلاد، جايير بولسونارو، على خلفية جائحة فيروس كورونا، أمس السبت، في جميع أنحاء البرازيل تقريبا.

وقالت القناة “جرت في 24 ولاية ومنطقة فدرالية واحدة على الأقل، أمس السبت، مظاهرات احتجاج على حكومة بولسونارو. وخلال اليوم كانت مجموعات من الناس يتجمعون في مسيرات ويقدمون مطالب عديدة”.

ودعا المحتجون حكومة بولسونارو إلى شراء المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتقديم المساعدات الطارئة للسكان، ومراعاة حقوق المواطنين في الوصول إلى التعليم والصحة. كما كانت هناك دعوات لعزل رئيس البلاد عن السلطة.

وحملت مظاهرات الاحتجاج بشكل عام طابعا سلميا، غير أن الشرطة العسكرية بمدينة ريسيفي قامت بتفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

المصدر: روسيا اليوم