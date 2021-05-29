دراسة: المتعافون من كورونا قد يتمتعون بمناعة مدى الحياة!

تمنح دراسة حديثة الأمل للكثير من الناس. فأي شخص أصيب بفيروس كورونا ومر مسار مرضه بشكل طفيف ولم يكن مستعصياً يمكن أن يتمتع بحصانة ضد المرض مدى الحياة، وفقاً لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أورد موقع صحيفة “بيلد” الألمانية.

وكتب الباحثون في الدورية العلمية “Nature” أن الذين ظهرت عليهم أعراض طفيفة فقط، عند إصابتهم بفيروس كورونا الفتاك، لاتزال لديهم أجسام مضادة في دمائهم بعد عام تقريباً من مرضهم. علماً أن عدد الأجسام المضادة ينخفض ​​بسرعة بعد الإصابة، كما هو معروف من الدراسات السابقة. ومع ذلك، فإن الأجسام المضادة لم تختف تماماً، ما قد يؤدي إلى مناعة مدى الحياة، حسب موقع “برلينر تسايتونغ” الألماني.

من ناحية أخرى لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين مروا بمسار حاد بعد الإصابة بفيروس كورونا، قد يصبحون أقل مناعة بسبب العدد الكبير من الالتهابات التي تعرضوا لها. لكن في الوقت نفسه، يكون لديهم عدد كبير من الفيروسات في أجسامهم، وهذا ما قد يؤدي إلى رد فعل جيد من جهاز المناعة.

المصدر: dw.com