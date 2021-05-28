ثانوية المهدي شاهد أحرزت جائزة حكمت ناصر للإبتكار

أحرزت ثانوية المهدي شاهد الميداليةَ الذهبيةَ وجائزةَ حكمت ناصر للإبتكار في مباراةِ العلومِ عن المشروعِ المقدّمِ بعنوان AID NET .

المشروعُ الفائز هو عبارة عن منصّة إلكترونية مبرمجة بشكل كامل من قبل فريق الثانوية، تعمل على توحيد بيانات الجمعيّاتِ الخيريّةِ المساهمةِ لتسهيلِ التقديماتِ بأنواعها وتعتمد في عملية الفرز على الذكاء الاصطناعيّ.

وقد أشرفت على المشروع وحدة العلوم في الثانوية وواكبَه الخرّيج سامي شمس الدين، اما الفريقُ فتألفَ من تلامذةِ الصف الأول الثانوي عباس نعيم، علي عبد الغفار، خليل سمور، محمد نعيم، محمد الغول، ومحمد حمود.

المصدر: المنار