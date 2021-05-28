ثانوية المهدي شاهد أحرزت جائزة حكمت ناصر للإبتكار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 28 2021 - 20:12

ثانوية المهدي شاهد أحرزت جائزة حكمت ناصر للإبتكار

منذ 46 mins 28 May، 2021
مدارس المهدي
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أحرزت ثانوية المهدي شاهد الميداليةَ الذهبيةَ وجائزةَ حكمت ناصر للإبتكار في مباراةِ العلومِ عن المشروعِ المقدّمِ بعنوان AID NET .

المشروعُ الفائز هو عبارة عن منصّة إلكترونية مبرمجة بشكل كامل من قبل فريق الثانوية، تعمل على توحيد بيانات الجمعيّاتِ الخيريّةِ المساهمةِ لتسهيلِ التقديماتِ بأنواعها وتعتمد في عملية الفرز على الذكاء الاصطناعيّ.
وقد أشرفت على المشروع وحدة العلوم في الثانوية وواكبَه الخرّيج سامي شمس الدين، اما الفريقُ فتألفَ من تلامذةِ الصف الأول الثانوي عباس نعيم، علي عبد الغفار، خليل سمور، محمد نعيم، محمد الغول، ومحمد حمود.

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة