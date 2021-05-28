البطش يدعو الشباب الثائر في الضفة والقدس للتصدى للمستوطنين وحماية المقدسات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، أن حملة الاعتقالات “الاسرائيلية” واعتداءات المستوطنين المستمرة على أهالي القدس والمواطنين في مناطق 48، “يستوجب من الشباب الثائر استمرار التصدي الجماهيري الفاعل بالضفة الغربية والقدس واحيائها العتيقة”.

وقال البطش في تصريح صحفي اليوم الجمعة : “لتكن هذه الجمعة يومًا للقدس واستكمال لمعركة حماية المقدسات”.

وشدّد البطش، على أن “مهمة الشباب الثائر بالضفة الغربية والقدس هي حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية ومواصلة افشال حملات الاعتقالات الليلية ضد الشباب ونشطاء الانتفاضة”. وأضاف “لقد اثبتت معركة سيف القدس أن الشباب الثائر ليس وحدة في ميدان المواجهة، لإفشال مشاريع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في الأقصى والشيخ جراح وباقي الاحياء المهددة بالترحيل”.

المصدر: فلسطين اليوم