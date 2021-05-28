أول سفينة شحن إماراتية ترسو في “ميناء إيلات”

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن سفينة شحن إماراتية ضخمة ستصل الأحد، وعلى غير العادة، إلى ميناء إيلات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت الصحيفة أن قدوم السفينة إلى ميناء إيلات يأتي في ظل ازدحام شديد في ميناءي أسدود وحيفا، وسط وشمال الكيان الغاصب، مشيرة إلى أن “السفينة PS VALETTA ستكون أول سفينة تصل من أبو ظبي إلى ميناء إيلات”.

وأضافت “لأول مرة منذ 2005، من المتوقع وصول سفينة شحن عامة إلى ميناء إيلات يوم الأحد، وتفريغ شحنة حديد هناك”، مبينة أن “أنشطة الميناء الجنوبي، تركز منذ سنوات على تفريغ سيارات جديدة من اليابان وكوريا الجنوبية والصين”. وقالت إنه “لتجنب الانتظار الطويل في ميناءي أسدود وحيفا، ستصل السفينة إلى إيلات لتفريغ حوالي 4000 طن من الحديد”.

وفي 2020، وقعت الإمارات وكيان العدو اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، إسرائيلية وإماراتية. وفي الأشهر الماضية، وصلت الكثير من سفن الشحن الإماراتية إلى ميناءي أسدود وحيفا.

المصدر: روسيا اليوم