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May 28 2021 - 08:50

وزير الحرب الأمريكي: انسحاب قواتنا من أفغانستان يجري بوتيرة تسبق الجدول

منذ 38 mins 28 May، 2021
وزير الحرب الاميركي لويد اوستن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن وزير الحرب الأمريكي، لويد أوستن، أمام الكونغرس، اليوم الخميس، أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد.

وقال أوستن، خلال جلسة أمام لجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب: “كما تعرفون، أمر الرئيس بايدن بسحب القوات من أفغانستان بحلول أيلول/سبتمبر، يمكنني أن أخبركم بأن الانسحاب يأتي وفقا للخطة وعملية بوتيرة تسبق أوانها قليلا”.

وتابع أوستن، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول العملية: “لقد نفذنا المهمة التي تم من أجلها إرسال قواتنا إلى أفغانستان، وأنا فخور جدا بهذا الأمر”.

وأضاف أوستن أن الموازنة المقترحة لوزارة الحرب والتي بلغت 715 مليار دولار ستتضمن أموالا لمساعدة الجيش على تطوير القدرات لمنع الهجمات التي قد تشنها جماعات إرهابية في أفغانستان على الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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