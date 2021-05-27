“حق” قلقة على وضع أمينها العام وأحد قيادييها المعتقلين لدى النظام البحريني

عبرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة في بيان لها الخميس عن “قلقها الكبير على الوضع الصحي لأمينها العام الأستاذ حسن مشيمع ورئيس مكتبها لحقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس وذلك بعد الأنباء المقلقة عن تردي وضعهما الصحي في سجن جو المركزي في البحرين حيث يقضيان حكماً بالسجن المؤبد لدوريهما القيادي في ثورة 14 فبراير 2011 المطالبة بالحرية والديمقراطية”.

وأكدت الحركة على “ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة لهما وتمكينهما من معاينة اطباء مختصين”، وأضافت أنه “لا بد من اطلاق سراح مشيمع والسنكيس وباقي سجناء الرأي والضمير وعلى رأسهم القادة الرموز والعلماء ونشطاء حقوق الإنسان المعتقليين في سجون البحرين دون قيد أو شرط منوهةً لما يحدث للسجناء السياسيين في البحرين من استهداف وحرمان من الرعاية الطبية الكافية بهدف تصفيتهم بشكل بطيء”.

المصدر: بريد الموقع