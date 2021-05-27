ايران تؤكد على ضرورة الانهاء الفوري لدعم الارهابيين في سوريا

جاء ذلك في كلمة القاها تخت روانجي الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي لدراسة احدث التطورات الساسية في الساحة السورية، قائلاً إن “وزير الخارجية الايراني أبلغ الرئيس السوري ووزير الخارجية السوري خلال زيارته الأخيرة الى دمشق التزام طهران بدعم وحدة وسيادة الاراضي السورية واعرب عن أمله بأن تقام الانتخابات الرئاسية بنجاح”.

واضاف أن “ايران ما زالت ملتزمة بالحل السلمي للأزمة السورية وترى أنه يجب بالتزامن مع بذل الجهود لعقد الاجتماع القادم للجنة الدستور السورية، اتخاذ اجراءات مؤثرة لضمان الوحدة والسيادة السورية”.

ودعا تخت روانجي الى “انهاء احتلال الاجزاء المحتلة من الاراضي السورية وخروج جميع القوات الاجنبية من سوريا ومعارضة اي توجهات انفصالية والحيلولة دون انتهاك سيادتها بواسطة الكيان الاسرائيلي”، قائلاً إن “ايران تدين بشدة مثل هذه الانتهاكات”.

واكد مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة “ضرورة بذل الجهود لخفض معاناة الشعب السوري”، لافتاً إلى أنه “في هذا السياق ينبغي على مجلس الأمن التركيز على اجراءات يمكنها خفض معاناة الشعب السوري سريعاً والاسراع بعودة اللاجئين والنازحين في الداخل الى منازلهم ومناطق سكنهم”.

ورأى تخت روانجي أن “اجراءات الحظر الأحادية ضد سوريا غير مسؤولة ولااخلاقية، مشيراً إلى إدانة بلاده “استخدام الاغذية والادوية كسلاح”، ومضيفاً أن “مثل هذه الاجراءات غير القانونية وغير العادلة انما تطيل فقط معاناة الشعب وتؤخر عودة اللاجئين والنازحين وتمنع إعادة اعمار البلاد وتؤثر بصورة سيئة على الحل السياسي، لذا يجب أن تُلغى على الفور”.

وختم تخت روانجي تصريحه بالقول إنه “مثلما قال وزير الخارجية الايراني اخيراً فإن طهران تدعم جهود الحكومة السورية في مواجهة الارهاب الاقتصادي الأميركي”.