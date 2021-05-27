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May 27 2021 - 11:56

مستخدمو المعاينة الميكانيكية اعتصموا في الحدت

منذ 19 mins 27 May، 2021
إقفال مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت
لبنان

نفذ عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية اعتصاما تحذيريا أمام مركز المعاينة في الحدت دفاعا عن حقوقهم، مطالبين بالحفاظ على إستمرارية عملهم، وذلك بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية.

رفعت خلال الاعتصام يافطات كتب عليها: “اياكم وحقوق العمال. فان خلفهم بيوتا مفتوحة. فكما الخير يزهو فان الظلم لا ينسى”.

يذكر أن كل مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة منذ 29 نيسان الماضي، اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام الذين يطالبون بإعادة هذه المراكز الى كنف الدولة وايقاف الهدر الحاصل فيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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