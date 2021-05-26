فريق فني من وزارة الزراعة كشف على احراج السنديان في البترون بعد انتشار حشرة جاذوب السنديان

قام فريق فني من وزارة الزراعة ضم رئيسة دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية في مصلحة الزراعة في الشمال المهندسة رانيا وردان، ورئيس المركز الزراعي في البترون المهندس داني باسيل وحارس الاحراج والصيد حسني شلهوب، بالكشف على احراج السنديان في بلدات راشانا، كفرعبيدا، سمار جبيل، مراح شديد وغوما في منطقة البترون، بعد انتشار حشرة جاذوب السنديان في المنطقة.

واجرى الفريق تقييما لـ”انتشار الحشرة ورفع التقارير الفنية اللازمة للبدء بمعالجة هذه الظاهرة التي تهدد الأحراج والثروة النحلية في قضاء البترون، وذلك بسبب الشتاء المعتدل وغياب انخفاض درجات الحرارة ما أدى إلى انتشار الحشرة بقوة علما انها أصبحت اليوم في آخر طور الدودة قبل تحولها الى شرنقة. وهذا يحد من أكل أوراق السنديان التي يجب أن تستعيد نضارتها”.

واشار الفريق الفني إلى أن “هذه الحشرة كانت قد انتشرت خلال الأعوام السابقة في البقاع في منطقة عميق ودير الاحمر، وتم استخدام الطوافات لتنفيذ عملية رش بالمبيدات السامة”.

واعلن ان “الفرق التابعة لوزارة الزراعة ستقوم برصد انتشار الحشرة في السنوات المقبلة لاتخاذ الأجراءات اللازمة للحد من انتشارها وحماية أشجار السنديان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام