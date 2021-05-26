إيرلندا تدعو كيان العدو لإنهاء “الضم الفعلي” للأراضي الفلسطينية

أيدت الحكومة الإيرلندية اقتراحًا برلمانيًا يدين “الضم الفعلي” للأراضي الفلسطينية من قبل كيان العدو، مؤكدة أنها أول من يستخدم هذه العبارة من بين حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن الكيان.

وأيد وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني، الذي مثل إيرلندا في مجلس الأمن الدولي في المناقشات بشأن كيان العدو في الأسابيع القليلة الماضية، الاقتراح وندد بما وصفه بمعاملة “غير العادلة بوضوح” للشعب الفلسطيني.

وأضاف كوفيني أمام البرلمان “حجم ووتيرة ما تقوم به إسرائيل” من توسع استيطاني وطبيعته الاستراتيجية والنية من وراء ذلك أوصلنا إلى نقطة نحتاج عندها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على الأرض، إنه ضم فعلي”.

يأتي ذلك، تزامنًا مع اقتراح قدمه عدد من النواب إلى البرلمان يهدف إلى طرد السفير الإسرائيلي من إيرلندا، على خلفية اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال التصعيد الأخير مع الفلسطينيين.

المصدر: وكالة رويترز