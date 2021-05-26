بايدن يعترف باستحالة إيقاف مشروع “السيل الشمالي 2” للغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2021 - 04:00

بايدن يعترف باستحالة إيقاف مشروع “السيل الشمالي 2” للغاز

منذ 55 mins 26 May، 2021
بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أعفى شركة Nord Stream 2 AG الروسية الأوروبية المشتركة من العقوبات لأن مشروع أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2” الذي تديره، تم إنجازه تقريبا.

وقال بايدن للصحفيين، تعليقا على قراره بشأن “السيل الشمالي2″، يوم الثلاثاء: “إنه منجز تقريبا”، مضيفا أن “المضي قدما بفرض العقوبات الآن غير بناء بالنسبة لعلاقاتنا مع أوروبا، حسبما أعتقد”.

يذكر أن ترامب قرر إعفاء شركة Nord Stream 2 AG التي تدير مشروع خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، ومدير الشركة المواطن الألماني ماتياس فارنيغ من العقوبات.

ورحبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بهذا القرار، مضيفة أنها ستناقش المشروع مع بايدن خلال قمة مجموعة السبع الكبار في بريطانيا في يونيو المقبل.

المصدر: وكالات

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