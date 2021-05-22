قوى الأمن تعلن عن تدابير سير الأحد في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان في بيان لها السبت عن تدابير سير ستجريها في العاصمة بيروت بسبب تنظيم ماراتون.

وقال البيان “ينظَّم صباح يوم الأحد، سباق السيدات من تنظيم جمعية ماراتون بيروت”، وتابع “ينطلق السباق الساعة 6.00 صباحا من جادة اللواء وسام الحسن (نقطة الانطلاق) باتجاه واجهة بيروت البحرية وصولا إلى مدينة الملاهي/عين المريسة ومن بعدها الالتفاف والعودة بالمسار ذاته نحو جادة اللواء الحسن (نقطة الوصول)”.

وأضاف البيان “لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 5,00 صباحا ولحين الانتهاء من التاريخ المذكور، إقفال بعض المسالك وتحويل السير على الشكل التالي:

– تقاطع مدخل البيال وتحويل السير إلى شارع اللنبي.

– شارع اللواء فرنسوا الحاج وتحويل السير عند بنك عودة باتجاه ستاركو.

– تقاطع الميدغولف (قهوة بيروت) – تقاطع البورش- شارع عدنان الحكيم- أمام أوتيل “مونرو”- مفارق أوتيل الـ”فور سيزن”- تقاطع “الزيتونة باي”.

– عند تقاطع النادي العسكري وتحويله باتجاه نصر الروشة- جادة ديغول وصعودا باتجاه طلعة العرداتي.

– عند تقاطع جامع عين المريسة وتحويله صعودا باتجاه شارع حسن دريس جراهام والعودة باتجاه أوتيل فينيسيا.

– عند مدينة الملاهي وتحويله صعودا باتجاه نصر الروشة.

– السير القادم من نفق أوتيل فينيسيا وتحويله صعودا باتجاه شارع جون كندي.

كذلك سيتم قطع المفارق المؤدية إلى الكورنيش البحري (مفرق مدينة الملاهي- مفرق اللامب هاوس- مفرق الريفييرا- مفرق بيت الوزير حمادة- مفرق شبلي العريان- مفرق رسامني يونس- مفرق نيجيريا- مفرق الجامعة الأميركية- مفرق الرفاعي قبل مقهى “ستاربكس”- مفرق سنتر المشخص- مفرق دمرجي ابن سينا- مفرق بنك لبنان والمهجر/السان جورج مقابل فينيسيا- فتحة أوتيل فينيسيا- مفرق البالم بيتش مطعم الهندي 1و2- مفرق الدمرجي- تقاطع دار المريسي- تقاطع الطازج- مدخل المنارة-مسمكة منير- تقاطع النادي العسكري المركزي)”.

وتمنى البيان “لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرق، حفاظا على سلامة المتسابقين وتسهيلا لحركة المرور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام