“ميزة سرّية” في تحديث “أندرويد 12” لم تتحدث عنها غوغل

كشفت “غوغل” (Google) عن نظام “أندرويد 12” (Android 12)، ولكن هناك ميزة سرّية واحدة لم تعلنها الشركة، اكتشفها المستخدمون المتحمسون.

ويعد تحديث “أندرويد”، المتاح للتنزيل كجزء من اختبار تجريبي عام في الوقت الحالي، أكبر تحديث للبرنامج الرائد في السوق منذ سنوات.

ويتسم التحديث الجديد بأنه متعدد الميزات وفيه كثير من الإضافات الجديدة وتغييرات التصميم، مثل شاشة القفل المعاد تصميمها والقدرة على تخصيص مظهر الهواتف بالكامل، مع حصول المستخدمين على تحكم كامل بالألوان والظلال والأنماط.

ووصفت غوغل تحديث “أندرويد 12” بأنه “أكبر تغيير في التصميم في تاريخ أندرويد”.

ووفقا لما أورده موقع “أندرويد أوثيرتي” (Android Authority)، فقد اكتُشفت ميزة سرية وغير معلنة لنظام التشغيل. إذ اكتشف مستخدم يدعي كيلاراسكس أن الإصدار التجريبي يحتوي على ميزة تسمى “وضع اللعب” سرية أخفيت في إعدادات “ديجيتال ويلبينغ” (Digital Wellbeing).

ونشر المستخدم كيفية إعداد “وضع اللعب” على موقع “رديت” (Reddit) وذلك بالانتقال إلى الإعدادات، ثم الرفاهية الرقمية، وبعد ذلك إلى خاصية عدم الإزعاج، ومن ثم إلى قائمة الميزات في الإصدار التجريبي من “أندرويد 12” حيث سيجد الميزة.

وكما يوحي الاسم، يعدّ هذا الوضع مثاليا لأولئك الذين يمارسون كثيرا من الألعاب المحمولة على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام “أندرويد”.

ويبدو أن ميزة “وضع اللعب” التي لم تُعلن بعد ستتيح للمستخدمين التقاط لقطات شاشة يمكن مشاركتها، وبث أسلوب لعبهم بسهولة على “يوتيوب” وتسجيل اللقطات.

ويتوفر أيضا “وضع التحسين” الذي من شأنه أن يساعد الألعاب على العمل بسلاسة قدر الإمكان على نظام “أندرويد 12”.

وقال المستخدم، واصفا هذه الميزة التي عثر عليها، “بعد البحث في الإعدادات، وجدت ما يسمى قائمة اللعب، وهناك جدول زمني محدد لوضع اللعب، والنقر على الخيار المحدد ينقلك إلى قائمة الألعاب التي من المفترض أن تحتوي على وضع التحسين، والبث إلى (يوتيوب)، والتسجيل وما إلى ذلك”.

ولم يُعلن تاريخ إصدار “أندرويد 12” حتى الآن، ولكن بناء على عمليات الإطلاق السابقة، من المحتمل أن يكون في سبتمبر/أيلول المقبل. لذلك هناك متسع من الوقت لغوغل لإعلان هذه الميزة الجديدة التي تركز على الألعاب.

وفي معرض حديثها عن تحديث “أندرويد” الكبير، قالت غوغل الأسبوع الحالي “أعدنا التفكير في التجربة بأكملها، من الألوان إلى الأشكال والضوء والحركة، والنتيجة هي أن (أندرويد 12) أكثر ديناميكية وخصوصية من أي وقت مضى”.

المصدر: اكسبريس