ائتلاف ثورة 14 فبراير: انتصرت فلسطين ليس فقط على الصهاينة بل على كلّ المطبّعين الذين باعوا قضيّتها

أصدر المجلس السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بيانا بعد الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الاحتلال الاسرائيلي، جاء فيه، “صدق الوعد الإلهيّ، وأثمرت دماء شهداء فلسطين وغزّة الأبيّة نصرًا مدويًا لن ينساه التاريخ، والذي سيكتب فيه أيضًا أنّ الجيش الذي لا يقهر قد قهر”.

وقال البيان، “اليوم انتصرت فلسطين ليس فقط على الصهاينة المجرمين بل على كلّ المطبّعين الذين باعوا قضيّتها وتخلّوا عن شعبها، وإنّ الكلمات لتعجز أمام ما سطّره الفلسطينيّون من بطولات في معركة أرادها الاحتلال أن تكون الأخيرة متوهّمًا نصره فيها”.

وبارك ائتلاف ثورة 14 فبراير، بأصدق كلمات التبريك إلى شعبنا المنتصر في فلسطين المحتلّة على صمود أبنائه الأسطوريّ أمام العدوان الهمجيّ الصهيونيّ في واحدة من أهمّ جولات الصراع مع الكيان المحتلّ الغاصب”.

وتوجه بالشكر لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق البحرين الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات وهتفوا بصرخة شعبيّة واحدة من المنامة للأقصى، مشدّدين على مركزيّة قضيّة الأمة ووحدة المصير، متحدّين إرهاب النظام الخليفيّ المعادي لفلسطين والغارق في خيانة التطبيع مع الصهاينة.

وخُتم البيان بالقول، “سنبقى على عهدنا معكِ يا فلسطين ولن نخذل الأقصى، وسيأتي ذلك الفجر الموعود، ونصلي جميعًا في القدس الشريف”.

المصدر: بريد الموقع