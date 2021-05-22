أمين عام حزب مجلس وحدة المسلمين في باكستان: انتصار المقاومة في فلسطين بداية نهاية تحرير القدس

بارك العلامة الشيخ راجا ناصر عباس جعفري امين عام حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان الانتصار التاريخي للمقاومة الفلسطينية. وقال عبر تغريدة له على موقع تويتر ان الأصوات التي ترفع لدعم قضية فلسطين هي أصوات الشرفاء الواعين، قرار وقف إطلاق النار من قبل الصهاينة انتصارمبين للمقاومة، وهزيمة نكراء للعدو الصهيوني، وهذا الانتصار بداية نهاية تحرير القدس، واضاف ان صمود المقاومة الفلسطينية وثباتها ووعيها في مواجهة الاعداء يستحق منا كل مدح وثناء.

وأضاف “ان هذا الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية أذهل العالم، وأثبت أن بيت العدو أوهن من أي وقت مضى، وأن المقاومة في كامل جهوزيتها واستعدادها التام لأي مواجهة مقبلة.”

وختم سماحته القول: “أيها المقاومون الصامدون! أنتم أمل المستقبل! أنتم شرف هذه الأمة! أنتم الوعد الصادق! أنتم مرغتم أنوف الأعداء في التراب! أنتم سطرتم أروع ملاحم التضحية والإيثار، فكان الانتصار حلفيكم، لكم منا أرقى التحيات”.

المصدر: موقع المنار