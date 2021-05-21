الشيخ ملص: معركة سيف القدس أنهت كل أوهام الحلول المشبوهة والتسويات المهينة

بارك “رئيس اللقاء التضامني الوطني” في لبنان الشيخ مصطفى ملص “للمقاومة الفلسطينية خصوصا ومحور المقاومة عموما هذا النصر وكسر الإرادة الصهيونية”.

وقال الشيخ ملص الجمعة إن “معركة سيف القدس، آتت من النتائج فوق ما كان متوقعا منها، وأثبتت أن المقاومة المسلحة ووحدة الصف الفلسطيني والمقاومة هما الخيار الوحيد المتاح لتحقيق النصر واسترجاع الحقوق المغتصبة وتحرير فلسطين من رجس الاحتلال”.

وأكد الشيخ ملص ان “معركة سيف القدس أنهت كل أوهام الحلول المشبوهة والتسويات المهينة وفي مقدمها صفقة القرن واتفاقيات أوسلو ومشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني التي راهنت عليها الأنظمة الخانعة والخاضعة للارادة الصهيو-أميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام