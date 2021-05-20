الروبوت الصيني أرسل صوره الأولى من المريخ

أرسل الروبوت الصيني الصغير الموجود على المريخ مجموعة صور ذاتية له هي الأولى منذ هبوطه التاريخي على سطح الكوكب الأحمر الأسبوع الفائت، وبدت فيها ألواحه الشمسية وهوائياته في وسط المشهد الفضائي.

وكان الروبوت “تشورونغ” دخل السبت الغلاف الجوي للمريخ مثبتاً على مركبة هبوط، وأصبح أول مسبار تنزله الصين بنجاح على هذا الكوكب في أول مهمة تنفذها على الكوكب.

ويأتي هبوط المسبار الصيني على سطح المريخ بعد أشهر من هبوط الروبوت الجوال “برسيفيرنس” التابع لوكالة الفضاء الاميركية (ناسا)، وقد اعتبرت بكين هذا الحدث محطة مهمة في مسار ارتقائها إلى مصاف قوة فضائية عظمى.

وبثت وكالة الفضاء الوطنية الصينية الأربعاء صوراً التقطتها المركبة الجوالة تُظهر نظامها لتجنب العقبات وألواحها الشمسية، بالإضافة إلى تربة المريخ.

ويفترض أن يعمل ” تشورونغ” لمدة ثلاثة أشهر يلتقط خلالها صوراً ويجمع بيانات جغرافية عن الكوكب. تستثمر بكين مليارات الدولارات لتلحق بالولايات المتحدة وروسيا في المجال الفضائي.

وهي أرسلت في العام 2003 أول مواطن صيني إلى الفضاء هو يانغ ليووي. ودار يانغ 14 مرة حول الأرض في غضون 21 ساعة.

كذلك تتولى الصين إطلاق أقمار اصطناعية لنفسها ولحساب دول أخرى.

وسجلت بكين انجازاً كبيراً غير مسبوق عالمياً في كانون الثاني/يناير 2019 إذ نجحت في إنزال روبوت مسير على جانب القمر المظلم. وفي العام الفائت، حمل الروبوت عينات إلى الأرض.

المصدر: الميادين