كتائب القسام تقصف قواعد جوية صهيونية برشقات صاروخية والعدو يواصل عدوانه

وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام، في الساعات الأولى من الخميس، رشقات صاروخية استهدفت قاعدتي “تل نوف” و”حتسريم” العسكريتين الجويتين التابعة لجيش العدو.

وفي الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء اعترف العدو بوقوع إصابات وتضرر مبنى بشكل مباشر وانقطاع التيار الكهربائي بعد القصف القسامي لمغتصبة “سديروت”، كما اعترف بوقوع أضرار وتضرر عدد من المركبات في أسدود وعسقلان جراء القصف القسامي في الساعات الأخيرة من مساء أمس.

وفي الاعتداءات الصهيونية أصيب فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين فلسطينيين بجراح في استهداف طائرات الاحتلال لمنزلا سكنيا جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان ان”طائرات الاستطلاع الصهيونية استهدفت منزلا يعود لعائلة محارب في منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس بصاروخ واحد على الأقل ، ما أدي إلى إصابة أربعة مواطنين وصفت بين الطفيفة والمتوسطة”.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها الهمجي على قطاع غزة لليوم الحادي عشر ما أدى الى ارتقاء 227 شهيداً، من بينهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسناً حسب أخر تحديث صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة .

بالمقابل أسفر القصف القسامي المتواصل عن تكبيد كيان العدو خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، وأدى لمقتل، حتى الآن، 12 إسرائيلياً، بينهم ضابط وجنديان، في حين أصيب أكثر من 650 آخرين بجروح، إضافة لتضرر أكثر من 150 مبنى وتدمير عشرات المركبات ووقوع أضرار مادية كبيرة، وتوقف مطار “بن غوريون” الدولي، وخسائر مالية ضخمة.

المصدر: مواقع