بحجم لندن الكبرى …أكبر جبل جليدي في العالم ينفصل عن القارة القطبية الجنوبية

أفادت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن أكبر جبل جليدي في العالم انفصل أخيرا عن القارة القطبية الجنوبية، وفقًا للبيانات الواردة من القمر الاصطناعي لرصد الأرض Sentinel-1.

وفقًا للمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء، اكتشف علماء بريطانيون وأمريكيون جبلا جليديا عملاقا تبلغ مساحته نحو 4320 كيلومترًا مربعًا وقاموا بتحليل الصور من مركبة الفضاء Sentinel-1.

وأشارت وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن الجبل الجليدي المسمى A-76 يبلغ طوله 170 كيلومترًا وعرضه 25 كيلومترًا. إنه أكبر جبل جليدي في العالم (أكبر قليلاً من جزيرة مايوركا الإسبانية). انفصل الجبل عن الطرف الغربي لجرف رون الجليدي في أنتاركتيكا وهو الآن في بحر ويديل.

وقالت وكالة الفضاء إن الرقم القياسي السابق كان للجبل الجليدي A-32A بمساحة تقارب 3880 كيلومترًا مربعًا، ويقع أيضًا في بحر ويديل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية