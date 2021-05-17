“الجهاد”: المواجهة الحالية بين المقاومة والعدو أثبتت أن النصر والتحرير أقرب

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن “المواجهة الحالية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أطلق عليها معركة سيف القدس، أثبتت أننا بتنا إلى النصر والتحرير أقرب وصمود غزة أبهر العالم وفاجأ العدو”.

وقال شهاب الاثنين “لن يبقى المقدسيون وحدهم بمواجهة أي عدوان صهيوني والمقاومة وجدت الموقف الفلسطيني والمعركة حققت أهدافها”، وأوضح أن “المشهد الشعبي الذي رأيناه في الضفة الغربية سيتطور إلى مقاومة مسلحة تكسر جبهة الاحتلال”.

وأشار شهاب إلى أن “هناك جهود كبيرة تبذل من أطراف عربية ودولية من أجل التهدئة”، ولفت إلى أن “الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يبحث مع تلك الجهات إنهاء العدوان بما يشمل رفع يد الاحتلال عن القدس”.

المصدر: فلسطين اليوم