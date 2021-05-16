اسامة حمدان للمنار : نتجه صوب معادلة جديدة ومنطق جديد في الصراع

عضو المكتب السياسي لحركة حماس اسامة حمدان في مقابلة مع المنار اننا ذاهبون الى معادلة جديدة ومنطق جديد في الصراع والاحتلال يقاومه لأنه يعرف ذلك. واكد ان القدرة على التحمل موجودة وما يحصل في غزة مؤلم بسقوط المدنيين ولكن الشعب عندما يقدم هذا يقدمه من اجل القدس والتحرير.

واشار حمدان الى اننا كسبنا المعركة مع الاسرائيلي لأننا حولنا انفسنا الى احرار، مشيرا كمثال الى ان العدو اليوم لكي يواجه اللد يعلنها منطقة عسكرية لانه يدرك ان روح الحرية اذا ترسخت لا يمكن ان تهزم بالسلاح.

واكد ان الكيان الصهيوني سينتهي وسينتهي معه من راهنوا عليه واليوم اذا كان البعض ينظر لمشهد القضية الفلسطينية من زاوية القصف على غزة هو مخطئ وعليه ان يقرأ ما يجري داخل الكيان الصهيوني ليس فقط من ثورة اراضي ال48 بل ازمته الداخلية وازمة جيشه.

المصدر: موقع المنار