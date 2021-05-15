محفوظ استنكر العدوان الصهيوني على غزة: يكشف همجية السياسات الاسرائيلية

استنكر رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في لبنان عبد الهادي محفوظ “قصف برج الجلاء الفلسطيني وهدمه بالصواريخ الاسرائيلية في غزة والذي استهدف شقق سكنية مدنية ومكاتب اعلامية دولية بما فيها اميركية واوروبية ومؤسسات اعلامية آسيوية وافريقية محايدة”.

وقال محفوظ في بيان له السبت إن “هذا القصف المتعمد يكشف بالملموس خبث وديماغوجية وهمجية السياسات الاسرائيلية وعدم اخذها في الاعتبار للقوانين الدولية وحقوق الانسان وحرية التعبير والبحث عن الحقيقة عبر المعلومة الصحيحة”، وتابع “هذا مؤشر على ان فعل المعلومة التي تكشف العدوانية الاسرائيلية توازي فعل الرصاص الاسرائيلي ولها انعكاسها الذي يحرك الرأي العام الدولي ويدين السياسات التي تقوم على القتل والاستيطان والتهجير وهدم البيوت وقتل الآمنين العزل”.

ودعا محفوظ “المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية في العالم الى ادانة العدوان الاسرائيلي والى ترجمة ذلك بافعال من جانب المؤسسات الدولية والاممية التي تهتم بحقوق الانسان ومن الدول العربية وغيرها”، وطالب “هيئات المجتمع المدني على اختلافها الى التعبير عن حرصها على حماية الصحافيين والمصورين في القيام بمهامهم من دون تهديدهم بالرصاص والصواريخ”.

المصدر: بريد الموقع