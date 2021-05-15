تظاهرة أردنية تطالب بطرد السفير الصهيوني من عمان

تجدد الاعتصام قرب سفارة كيان العدو الإسرائيلي في العاصمة الأردنية عمّان لليوم السابع على التوالي، السبت رفضا للجرائم الإسرائيلية في القدس المحتلة والعدوان الصهيوني على غزة.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مؤيدة لفلسطين وللمقاومة في غزة، وطالبوا بطرد السفير الصهيوني في عمان.

تجدر الإشارة إلى أن المئات من الأردنيين قد احتشدوا صباح السبت قرب حدود الضفة، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بانتهاكات قوات العدو الإسرائيلي وقصف غزة المستمر منذ 6 أيام.

المصدر: روسيا اليوم