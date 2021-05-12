خبراء منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي العالمي غير مهيأ لمنع تطور جائحة جديدة غير مهيأ لمنع تطور جائحة جديدة غير مهيأ لمنع تطور جائحة جديدة

أفاد تقرير فريق الخبراء المستقل التابع لمنظمة الصحة العالمية المعني بتقييم حالة الاستعداد لمجابهة الأوبئة، الأربعاء، أن النظام الصحي العالمي لم يكن مستعدا لجائحة كوفيد-19، وأنه “غير قادر في شكله الحالي على منع تطور جائحة من مسببات الأمراض شديدة العدوى”.

وجاء في تقرير فريق الخبراء “يوضح التقرير أن النظام الحالي- على الصعيدين الوطني والدولي- لم يكن مناسبًا لحماية الناس من فيروس كوفيد1-19. لقد تطلب الأمر وقت طويلا جدا منذ الإبلاغ عن حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي مجهول المصدر في منتصف- أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر2019 وحتى إعلان حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة “.

ويشدد التقرير على أن “مجموعة الخبراء تعتقد أن النظام [الصحي] بشكله الحالي غير مهيأ لمنع تطور جائحة من مسببات الأمراض الجديدة شديدة العدوى التي قد تظهر في أي وقت”.

وأضاف التقرير، كان شهر شباط/ فبراير 2020 أيضًا شهرًا ضائعًا، حيث كان بإمكان العديد من الدول اتخاذ خطوات لاحتواء انتشار السارس- كوف-2″ومنع حدوث كارثة طبية واجتماعية واقتصادية عالمية، ولم يحصل ذلك.

هذا وعين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لجنة خبراء مستقلة معنية بالتأهب للوباء والاستجابة له وإجراء استعراض مستقل ونزيه وشامل للتجارب والدروس التي يمكن تعلمها من الوباء الحالي.

المصدر: سبوتنيك