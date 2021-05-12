شمخاني: القبة العنكبوتية انهارت أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني أن “القبة العنكبوتية التي كان الصهاينة يدّعون بأنها حديدية قد انهارت امام صواريخ المقاومة الفلسطينية”. وكتب شمخاني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الاربعاء، أن “الشباب الثوري الفلسطيني بتغييره للمعادلات الامنية، قد وسّع الساحة الى قلب الاراضي المحتلة”.

يذكر ان المسجد الاقصى والمناطق المحيطة به في القدس المحتلة شهدت خلال الايام الاخيرة اعتداءات وهجمات وحشية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ضد المقدسيين والمصلين في اطار المخططات الرامية الى تهويد القدس وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا.

واثر هذه الاعتداءات والقصف الجوي والمدفعي الصهيوني لقطاع غزة ردت فصائل المقاومة في القطاع باطلاق مئات الصواريخ على تل ابيب وعسقلان والمستوطنات المحيطة بالقطاع.

يذكر ان 35 فلسطينيا استشهدوا واصيب مئات آخرون لغاية الان جراء الغارات الجوية الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

المصدر: فارس